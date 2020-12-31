1-2-3 Ocak hastaneler sağlık ocakları açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hastaneler çalışıyor mu?

AÇIK OLAN YERLER!

Hafta sonu sokak kısıtlamasında bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınlar belirli saatler arasında açık olabilecekler.

Tekel bayiler ise hafta sonu sokak kısıtlamasında bu işletmeler arasında bulunmadığı için kapalı konumda olacaklar.

Haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle hafta sonu market ve bakkallarda alkol satışı da yapılamayacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrimiçi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.