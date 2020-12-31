1-2-3 Ocak hastaneler sağlık ocakları açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hastaneler çalışıyor mu?

1-2-3 Ocak hastaneler sağlık ocakları açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi. 4 günlük yasak süresinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 günlük yasakta kimlerin dışarı çıkabileceğine ilişkin genelge yayınlanmıştı. İşte genelgenin detayları!
1-2-3 OCAK HASTANELER AÇIK MI?
1 Ocak 2020 günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
2-3 Ocak tarihlerinde hastaneler hafta sonu düzeninde olacak.
YILBAŞI YASAK SAATLERİ
Koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Bu karar doğrultusunda bakanlığın açıkladığı genelgeye göre Yılbaşı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde. 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek.
AÇIK OLAN YERLER!
Hafta sonu sokak kısıtlamasında bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınlar belirli saatler arasında açık olabilecekler.
Tekel bayiler ise hafta sonu sokak kısıtlamasında bu işletmeler arasında bulunmadığı için kapalı konumda olacaklar.
Haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle hafta sonu market ve bakkallarda alkol satışı da yapılamayacak.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrimiçi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.