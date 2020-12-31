Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine yönelik yeni yıl mesajı: Sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN YAKTIĞI MEŞALE HEPİMİZE IŞIK OLDU"

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.