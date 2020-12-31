Malatya'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve önceki gün sabah eşi 38 yaşındaki Selda Taş'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.