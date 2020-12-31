Malatya'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve önceki gün sabah eşi 38 yaşındaki Selda Taş'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde "Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm" dediği öğrenildi.
Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı.
Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dedi.
Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.