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    bu eşi ’ı tabancayla vurarak öldürdü! “Aldatıyordu, öldürdüm” iddiasında bulundu

    Birçok suçtan sabıkası bulunan , bu kez eşi ’ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil, az bir ceza almak için ifadesinde “Aldatıyordu, öldürdüm” iddiasında bulundu.

    Aldatıyordu öldürdüm

    Malatya'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve önceki gün sabah eşi 38 yaşındaki Selda Taş'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

    Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde "Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

    Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı.

    Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dedi.

    Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.
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    Haberler Güncel Mehmet Taş bu eşi Selda Taş’ı tabancayla vurarak öldürdü! “Aldatıyordu, öldürdüm” iddiasında bulundu