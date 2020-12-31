Dikkat! Koronavirüsün ardından göz kuruluğunda büyük artış!

"Göz kırpma sayısını azaltan durumlar (tablet-telefon-bilgisayarda uzun süre geçirmek), gözyaşının buharlaşmasını arttıran durumlar(dış ortamda rüzgar, iç ortamda klima/kalorifer), kontakt lensin uygun olmayan şekilde ve sürelerde kullanımı, akne, depresyon, hipertansiyon ve alerji için kullanılan ilaçlar, kirpik dibi iltihabı (blefarit) varlığı, Testosteron/ Östrojen hormon dengesinde değişimlerin görüldüğü hastalıklar, gözyaşı bezlerini etkileyen romatizmal hastalıklar ve tiroid bezi hastalıkları, şeker hastalığı, sigara kullanmak/dumanına maruz kalmak ve ilerleyen yaş."

"20 DAKİKA ÇALIŞMA 20 SANİYE MOLA"

Göz kuruluğunun tedavisinde ilk adımın altta yatan nedenin tespit edilmesi olduğunu belirten Op. Dr. Deniz Marangoz, "Suni gözyaşı damlası veya jelinin kullanımı ile gözün nemli yüzeyinin yeniden sağlanmasının mümkün olabilir. Bunun yanı sıra, göz kırpma sayısını arttırarak, tablet-telefon-bilgisayar kullanma sürelerini azaltarak, çalışmaya 20 dakikada bir 20 saniyeliğine mola vererek gözlerin dinlendirilmesi önemli" tavsiyesinde bulundu.