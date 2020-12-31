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    • 31.12.2020 08:57
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    ve komuta kademesi ’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, ile arasında oluşturulacak ’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Akar, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, lı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

    AA
    Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile - arasında kurulacak 'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

    , "Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

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