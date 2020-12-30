Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Azerbaycan'a gittiğini söyledi. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki yasal haklarının arkasında olduğunu belirterek "Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğimiz" dedi.
AŞILAMA OPERASYONU
Türkiye, aşılama için yol haritasını hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm detayları açıkladı: 27 bin Aile Sağlık Merkezi, devlet ve özel hastaneler ile günde en az 1 milyon 100 bin kişi aşılanabilecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. (EDA IŞIK)
PKK'YA AĞIR DARBE
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. Dün, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 3, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
KAYIT ALTINA ALINACAK
Avrupa'da aşılama çalışmaları başlandı. İspanyol Sağlık Bakanı Salvador Illa Coronavirüs aşısı olmayanları reddedenlerin kayıt altına alınacağını açıkladı.
DSÖ EKİBİ WUHAN'DA
Dünya Sağlık Örgütü, COVİD- 19'un kaynağını araştırmak için bir yıl sonra düğmeye bastı. 10 uluslararası uzmandan oluşan heyet, Çin'in Wuhan kentine gidecek.
TÜRK NASA'SI
ABD'li NASA evrende yaşamın izini sürdü. Prof. Betül Kaçar'dan sonra Prof. Kayhan Gültekin aynı ekibe girdi.
NİKAHA DÜZENLEME
Evlilik işlemlerinde düzenleme yapıldı. İkamet edilen yerde başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
TARİHİ İMZA
İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İlk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Anlaşma 1 Ocak'ta yürürlükte.
AŞILAMA OPERASYONU
Türkiye, aşılama için yol haritasını hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm detayları açıkladı: 27 bin Aile Sağlık Merkezi, devlet ve özel hastaneler ile günde en az 1 milyon 100 bin kişi aşılanabilecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. (EDA IŞIK)
PKK'YA AĞIR DARBE
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. Dün, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 3, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
KAYIT ALTINA ALINACAK
Avrupa'da aşılama çalışmaları başlandı. İspanyol Sağlık Bakanı Salvador Illa Coronavirüs aşısı olmayanları reddedenlerin kayıt altına alınacağını açıkladı.
DSÖ EKİBİ WUHAN'DA
Dünya Sağlık Örgütü, COVİD- 19'un kaynağını araştırmak için bir yıl sonra düğmeye bastı. 10 uluslararası uzmandan oluşan heyet, Çin'in Wuhan kentine gidecek.
TÜRK NASA'SI
ABD'li NASA evrende yaşamın izini sürdü. Prof. Betül Kaçar'dan sonra Prof. Kayhan Gültekin aynı ekibe girdi.
NİKAHA DÜZENLEME
Evlilik işlemlerinde düzenleme yapıldı. İkamet edilen yerde başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
TARİHİ İMZA
İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İlk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Anlaşma 1 Ocak'ta yürürlükte.