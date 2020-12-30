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    : Oldubittiye izin vermeyiz | Yurttan ve dünyadan haberler

    , 'de görev yapacak personelinin 'a gittiğini söyledi. İşte haberin detayları ve 30 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Takvim
    Oldubittiye izin vermeyiz
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de görev yapacak personelinin 'a gittiğini söyledi. 'nin Ege, ve Kıbrıs'taki yasal haklarının arkasında olduğunu belirterek "Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğimiz" dedi.

    AŞILAMA OPERASYONU
    Türkiye, aşılama i yol haritasını hazırladı. Fahrettin Koca, tüm detayları açıkladı: 27 bin Aile Sağlık Merkezi, devlet ve özel hastaneler ile günde en az 1 milyon 100 bin kişi aşılanabilecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. (EDA IŞIK)

    PKK'YA AĞIR DARBE
    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. Dün, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 3, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    KAYIT ALTINA ALINACAK
    Avrupa'da aşılama çalışmaları başlandı. İspanyol Sağlık Bakanı Salvador Illa Coronavirüs aşısı olmayanları reddedenlerin kayıt altına alınacağını açıkladı.

    DSÖ EKİBİ WUHAN'DA
    Dünya Sağlık Örgütü, COVİD- 19'un kaynağını araştırmak için bir yıl sonra düğmeye bastı. 10 uluslararası uzmandan oluşan heyet, Çin'in Wuhan kentine gidecek.

    TÜRK NASA'SI
    ABD'li evrende yaşamın izini sürdü. Prof. Betül Kaçar'dan sonra Prof. Kayhan Gültekin aynı ekibe girdi.

    NİKAHA DÜZENLEME
    Evlilik işlemlerinde düzenleme yapıldı. İkamet edilen yerde başvuru zorunluluğu kaldırıldı.

    TARİHİ İMZA
    İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İlk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Anlaşma 1 Ocak'ta yürürlükte.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Oldubittiye izin vermeyiz | Yurttan ve dünyadan haberler