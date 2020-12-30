Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uzaya fırlatılacak olan 5A uydusu ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti

PAZARTESİ GECESİ FIRLATACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

HEYECANLIYIZ

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.