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    • 30.12.2020 19:24
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: Pazartesiyi salıya bağlayan gece muzu uzaya fırlatacağız

    Son dakika haberi... uzaya fırlatılacak olan su ile ilgili müjdeli haberi verdi. Karaismailoğlu, " Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

    AA
    5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

    uzaya fırlatılacak olan su ile ilgili müjdeli haberi verdi.

    Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti

    PAZARTESİ GECESİ FIRLATACAĞIZ
    Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

    HEYECANLIYIZ
    Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.

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