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    • 30.12.2020 11:13
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    Son dakika: : S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu

    Son dakika haberine göre , "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı'' açıklamasında bulundu.

    S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu!

    2020 yılı dış politikasını değerlendiren , "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık" açıklamasında bulundu.

    DOĞU AKDENİZ'DE
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

    AB İLE İLİŞKİLER
    Çavuşoğlu, "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    S-400'LER
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı'' açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu