2020 yılı Türkiye dış politikasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık" açıklamasında bulundu.



DOĞU AKDENİZ'DE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.



AB İLE İLİŞKİLER

Çavuşoğlu, "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



S-400'LER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı'' açıklamasında bulundu.

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