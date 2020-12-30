KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3173, 3290, 3004, 3319, 3003, 3331, 3318, 7302, 7225 nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılanlar arasında yer alıyor. KPSS 2020/2 tercihleri bugün başlayacağı için binlerce kişi 3173, 3290, 3004, 3319, 3003, 3331, 3318, 7302, 7225 kodlarının neler olduğu, ne anlama geldiğini bilmek istiyor. KPSS tercihlerinde nitelik kodları nasıl kullanılıyor? İşte konuya dair tüm detaylar…
KPSS TERCİH NİTELİK KODLARI VE ANLAMLARI
3173 nitelik kodu: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3290 nitelik kodu: Elektrik önlisans programından mezun olmak.
3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
3319 Nitelik kodu: Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3003 nitelik kodu: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
3331 nitelik kodu: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak
3318 nitelik kodu: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak
1101 Cinsiyeti erkek olmak.
1103 Cinsiyeti kadın olmak.
6101 Akücü Bonservisi Sahibi Olmak.
6103 Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak
6105 Badanacı Bonservisi Sahibi Olmak
6107 Bahçıvan Bonservisi Sahibi Olmak
6109 Benzinli Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
6111 Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6113 Çamaşırcı Bonservisi Sahibi Olmak
6115 Dizel Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
6117 Duvarcı Bonservisi Sahibi Olmak
6119 Fayansçı Bonservisi Sahibi Olmak
6121 Fotoğrafçı Bonservisi Sahibi Olmak
6123 Frenci Bonservisi Sahibi Olmak.
6125 Garson Bonservisi Sahibi Olmak
6127 Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak
6129 Karocu Bonservisi Sahibi Olmak
6131 Kunduracı Bonservisi Sahibi Olmak
6133 Kuru Temizlemeci Bonservisi Sahibi Olmak
6135 Marangoz Bonservisi Sahibi Olmak
6137 Masör Bonservisi Sahibi Olmak
6139 Mobilyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6141 Mozaikçi Bonservisi Sahibi Olmak
6143 Oto Döşemecisi Bonservisi Sahibi Olmak.
6145 Pastacı Bonservisi Sahibi Olmak
6147 Sıhhi Tesisatçı Bonservisi Sahibi Olmak
6149 Sıvacı Bonservisi Sahibi Olmak
6151 Tatlıcı Bonservisi Sahibi Olmak
6153 Tenekeci Kalaycı Bonservisi Sahibi Olmak
6155 Terzi Bonservisi Sahibi Olmak
6157 Ütücü Bonservisi Sahibi Olmak
6159 Yağlı Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6161 Nefesli Veya Vurma Veya Yaylı Çalgılar Dalında Bonservis Sahibi Olmak
6163 Microsoft Visual Basic,SQL,Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında Bonservis Sahibi Olmak
6165 İnşaat Ve Çatı Ustalığı Dalında Bonservis Sahibi Olmak
6199 Yerleştirme işlemlerinin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
6201 M.E.B.'Dan Onaylı Ağaç İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6203 M.E.B.'Dan Onaylı Asansörcülük Sertifikası Sahibi Olmak
6205 M.E.B.'Dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6207 M.E.B.'Dan Onaylı Ayakkabı İmalatı Ve Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6209 M.E.B.'Dan Onaylı Bahçıvan Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6211 M.E.B.'Dan Onaylı Beslenme Sertifikası Sahibi Olmak
6213 M.E.B.'Dan Onaylı Biçki Dikiş Konfeksiyon Sertifikası Sahibi Olmak
6215 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak
6217 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Bakım-Onarım,Servis Teknisyeni Sertifikası Sahibi Olmak
6219 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Modelist-Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6221 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
6223 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Üst Düzey Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
6225 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
6227 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
6229 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6231 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Yardımcı Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
6233 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6235 M.E.B.'Dan Onaylı Bobinajcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6237 M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6239 M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Yönetici Sekreterliği Sertifikası Sahibi Olmak
6242 M.E.B.'Dan Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak.
6243 M.E.B.'Dan Onaylı Dekoratif Elsanatları Sertifikası Sahibi Olmak
6245 M.E.B.'Dan Onaylı Deniz Motorcu Ve Deniz Makinistliği Sertifikası Sahibi Olmak
6247 M.E.B.'Dan Onaylı Denizcilik Ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6249 M.E.B. 'Dan Onaylı Desinatörlük Sertifikası Sahibi Olmak
6251 M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6253 M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6255 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6257 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
6259 M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Sertifikası Sahibi Olmak
6261 M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Yazı Makinası Kullanımı Sertifikası Sahibi Olmak
6263 M.E.B.'Dan Onaylı Fotoğrafçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6265 M.E.B.'Dan Onaylı Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Sertifikası Sahibi Olmak
6267 M.E.B.'Dan Onaylı Genel Matbaacılık Sertifikası Sahibi Olmak
6269 M.E.B.'Dan Onaylı Giysi Tasarımcılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6271 M.E.B.'Dan Onaylı Grafik Sertifikası Sahibi Olmak
6273 M.E.B.'Dan Onaylı Güzel Sanatlar Bilgisayarlı Meslek Sertifikası Sahibi Olmak
6275 M.E.B.'Dan Onaylı Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
6277 M.E.B.'Dan Onaylı Halıcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6279 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Alanı Yolcu Hizmetleri(Yer Hostesliği) Serti. Sahibi Olmak
6281 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Yolları Biletleme Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6283 M.E.B.'Dan Onaylı Heykel Sertifikası Sahibi Olmak
6285 M.E.B.'Dan Onaylı Hosteslik Sertifikası Sahibi Olmak
6287 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Ağırlıklı Turi. İşl. Ve Otel Yön. Serti. Sahibi Olmak
6289 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Temel İşletme ,Bilgisayar Ve Turizm Serti. Sahibi Olmak
6291 M.E.B.'Dan Onaylı Isıtma Ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak
6293 M.E.B.'Dan Onaylı İş Makinası Kullanma Sertifikası Sahibi Olmak
6295 M.E.B.'Dan Onaylı Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6297 M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6299 M.E.B.'Dan Onaylı Kaporta Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6301 M.E.B.'Dan Onaylı Karo Ve Fayans Döşeme Sertifikası Sahibi Olmak
6303 M.E.B.'Dan Onaylı Kat Hizmetleri Sertifikası Sahibi Olmak
6305 M.E.B.'Dan Onaylı Kuaförlük Sertifikası Sahibi Olmak
6307 M.E.B.'Dan Onaylı Kuru Temizlemecilik Sertifikası Sahibi Olmak
6309 M.E.B.'Dan Onaylı Liman Ve Kıyı Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
6311 M.E.B.'Dan Onaylı Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
6313 M.E.B.'Dan Onaylı Masa Üstü Yayımcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6315 M.E.B.'Dan Onaylı Mekanik Dak.Ve Bilgisayar Daktilografi Sertifikası Sahibi Olmak
6317 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6319 M.E.B.'Dan Onaylı Mobilya Döşemeciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6321 M.E.B.'Dan Onaylı Modelistlik Geliştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6323 M.E.B.'Dan Onaylı Motor Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
6325 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6327 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak
6329 M.E.B.'Dan Onaylı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
6331 M.E.B.'Dan Onaylı Otelcilik Ve Turizm Sertifikası Sahibi Olmak
6333 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Boyacılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6335 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
6337 M.E.B.'Dan Onaylı Profesyonel Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
6339 M.E.B.'Dan Onaylı Resim Sertifikası Sahibi Olmak
6341 M.E.B.'Dan Onaylı Sac İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6343 M.E.B.'Dan Onaylı Sanayi Tipi Dikiş Makineleri Ve Overlok Mak.Kul. Serti. Sahibi Olmak
6345 M.E.B.'Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6347 M.E.B.'Dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
6349 M.E.B.'Dan Onaylı Serigrafi Sertifikası Sahibi Olmak
6351 M.E.B.'Dan Onaylı Servis-Bar Sertifikası Sahibi Olmak
6353 M.E.B.'Dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6355 M.E.B.'Dan Onaylı Spikerlik Sertifikası Sahibi Olmak
6357 M.E.B.'Dan Onaylı Sıva Badana Ve Boyacılık Sertifikası Sahibi Olmak
6359 M.E.B.'Dan Onaylı Spiker-Sunucu Sertifikası Sahibi Olmak
6361 M.E.B.'Dan Onaylı Stenografi Sertifikası Sahibi Olmak
6363 M.E.B.'Dan Onaylı Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
6365 M.E.B.'Dan Onaylı Sürveyan Sertifikası Sahibi Olmak
6367 M.E.B.'Dan Onaylı Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
6369 M.E.B.'Dan Onaylı Teknik Resim Sertifikası Sahibi Olmak
6371 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil Sertifikası Sahibi Olmak
6373 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil El Sanatları Sertifikası Sahibi Olmak
6375 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zab.Sınırlı Vardiya Zab.İntibak Eğt. Sertifikası Sahibi Olmak
6377 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zabitleri Kısıtlı Vardiye Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6379 M.E.B.'Dan Onaylı Terzilik Sertifikası Sahibi Olmak
6381 M.E.B.'Dan Onaylı Tesviyecilik Sertifikası Sahibi Olmak
6383 M.E.B.'Dan Onaylı Tur Operatörlüğü Sertifikası Sahibi Olmak
6385 M.E.B.'Dan Onaylı Turist Rehberliği Sertifikası Sahibi Olmak
6387 M.E.B.'Dan Onaylı Uçucu Kabin Memuru Temel Eğitim Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6389 M.E.B.'Dan Onaylı Uluslararası Hava Yolları Biletleme Sertifikası Sahibi Olmak
6391 M.E.B.'Dan Onaylı Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6393 M.E.B.'Dan Onaylı Uygulamalı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
6395 M.E.B.'Dan Onaylı Uzakyol Güverte Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6397 M.E.B.'Dan Onaylı Yakın Yol Güverte Ve Makina Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6399 M.E.B.'Dan Onaylı Yardımcı Anne Eğitimi Sertifikası Sahibi Olmak
6401 M.E.B.'Dan Onaylı Yat Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
6403 M.E.B.'Dan Onaylı Yüz Vücut Estetik Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
6405 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Ark (Elektrod) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6407 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İnert Gaz (MIG) ve Metal Aktif Gaz (MAG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6409 M.E.B.'Dan Onaylı Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6411 MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olmak.
6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6502 A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6504 A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6507 BE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6508 C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6509 C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6510 C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6512 D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6513 D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olma
6514 D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6515 F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6516 G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6517 DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
6601 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6603 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6605 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6607 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6609 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6611 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6613 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6615 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6617 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak
6619 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6621 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6623 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6625 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6627 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6629 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6631 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6633 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6635 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6637 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6639 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6641 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6643 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6645 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6647 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6649 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak
6651 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6653 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6655 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6657 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6659 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6661 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6663 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6665 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6667 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6669 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6671 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6673 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6675 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6677 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6679 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6681 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6683 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak
6685 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6687 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6689 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6691 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6693 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6697 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6699 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6701 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6703 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6705 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6707 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6709 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6711 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6713 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6715 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6717 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6719 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6721 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6723 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6725 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6727 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6729 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6731 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6733 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6735 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6737 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6739 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6741 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6743 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6745 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6747 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6749 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6751 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6753 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6755 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6757 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6759 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6761 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6763 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6765 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6767 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6769 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6771 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6773 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6775 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6777 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6779 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6781 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6783 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6785 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6787 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6789 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6791 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6793 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6795 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6797 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6799 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6801 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6803 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6805 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6807 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6809 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6811 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6813 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6815 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6817 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6819 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6821 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6823 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6825 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6827 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6829 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6831 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6833 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6835 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6837 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6839 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6841 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6843 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6845 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6847 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6849 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6851 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6853 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6855 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6857 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6859 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6861 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6863 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6865 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6867 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6869 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6871 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6901 Almanca Bilmek
6903 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Almanca Bilmek
6905 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek
6907 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek
6909 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek
6911 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Almanca Bilmek
6913 Arapça Bilmek
6915 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Arapça Bilmek
6917 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Arapça Bilmek
6919 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Arapça Bilmek
6921 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Arapça Bilmek
6923 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Arapça Bilmek
6925 Bulgarca Bilmek
6927 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6929 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6931 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6933 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6935 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6937 Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6939 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6941 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6943 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6945 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6947 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6949 Fransızca Bilmek
6951 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Fransızca Bilmek
6953 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek
6955 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Fransızca Bilmek
6957 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek
6959 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Fransızca Bilmek
6961 Farsça Bilmek
6963 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Farsça Bilmek
6965 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Farsça Bilmek
6967 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Farsça Bilmek
6969 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Farsça Bilmek
6971 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Farsça Bilmek
6973 Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6975 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6977 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6979 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6981 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6983 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6985 İrlandaca Bilmek
6987 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6989 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6991 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6993 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6995 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6997 İspanyolca Bilmek
6999 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7001 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7003 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7005 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7007 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7009 İtalyanca Bilmek
7011 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7013 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7015 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7017 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7019 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7021 Lehçe Bilmek
7023 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Lehçe Bilmek
7025 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Lehçe Bilmek
7027 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Lehçe Bilmek
7029 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Lehçe Bilmek
7031 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Lehçe Bilmek
7033 Macarca Bilmek
7035 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Macarca Bilmek
7037 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Macarca Bilmek
7039 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Macarca Bilmek
7041 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Macarca Bilmek
7043 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek
7045 Portekizce Bilmek
7047 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Portekizce Bilmek
7049 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Portekizce Bilmek
7051 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Portekizce Bilmek
7053 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Portekizce Bilmek
7055 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Portekizce Bilmek
7057 Rumence Bilmek
7059 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rumence Bilmek
7061 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rumence Bilmek
7063 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rumence Bilmek
7065 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rumence Bilmek
7067 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rumence Bilmek
7069 Rusça Bilmek
7071 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rusça Bilmek
7073 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek
7075 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rusça Bilmek
7077 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rusça Bilmek
7079 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek
7081 Sırpça Bilmek
7083 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Sırpça Bilmek
7085 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Sırpça Bilmek
7087 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Sırpça Bilmek
7089 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Sırpça Bilmek
7091 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Sırpça Bilmek
7093 Yunanca Bilmek
7095 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Yunanca Bilmek
7097 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Yunanca Bilmek
7099 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Yunanca Bilmek
7101 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Yunanca Bilmek
7103 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Yunanca Bilmek
7105 İngilizce Bilmek
7107 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7109 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7115 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İngilizce Bilmek
7119 TOEFL' dan En Az 153 Puan Almış Olmak
7121 TOEFL' dan En Az 193 Puan Almış Olmak
7123 TOEFL' dan En Az 250 Puan Almış Olmak
7125 FCE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7127 FCE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7129 FCE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7131 CAE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7133 CAE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7135 CAE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7137 CPE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7139 CPE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7141 CPE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7143 IELTS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7145 IELTS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7147 IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7149 A Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7151 B Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7153 C Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7155 D Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7157 E Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7159 Sınırlı Kaptan Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
7163 "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
7165 "B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
7167 "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
7169 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak
7171 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
7173 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
7175 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
7177 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
7179 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
7181 Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Yeterlilik Sertifikasına Sahip Olmak.
7182 Vardiya Zabiti Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
7183 STCW Belgelerine(Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) Sahip Olmak.
7184 Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine Sahip Olmak.
7185 En Az 10 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.
7186 En Az 3 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.
7187 Usta Gemici Belgesine Sahip Olmak.
7188 Heykel Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
7189 Gemi Adamı Olarak En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.
7190 Resim Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
7191 Cad-Cam Teknolojileri, Tornacılık, Kalıpçılık ve Frezecilik alanlarında deneyimli olduğunu belgelendirmek.
7192 Gemiadamları Sağlık Yönergesine Uygun Olarak Alınmış Bir Sağlık Yoklama Belgesine Sahip Olmak.
7193 En Az Makine Zabiti Yeterliğine Sahip Olmak.
7201 Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını Belgelemek.
7202 Pedagojik Formasyona Sahip Olmak
7203 Askeri Hastaneden "Sivil Memur Olur" Raporu Almak
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak.
7207 Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak.
7209 Belirtilen Öğrenim Krm.Eğt.Prog.Ve Öğr.,Eğt.Ynt.Ve Denet.,Ölçme Ve Değ. Anabilim Dallarının Birinde Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
7219 Client-Server Yada Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7227 ICAO ANNEX'1 Deki Sağlık Kriterlerine Sahip Olmak
7229 Geçerlilik Süresi Dolmamış Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) sahibi olmak.
7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
7235 İmam Hatip Lisesi Dışındaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
7239 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7241 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen İmam-Hatip Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7243 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Müezzin-Kayyım Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7245 İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak
7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.
7248 Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.
7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7259 T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Belirtilen Sağlık Koşullarını Taşımak Ve Sevk Edilecek Askeri Hastaneden Sağlam Raporu Almak
7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.
7263 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
7265 Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
7269 Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
7271 Java ve J2EE bildiğini belgelemek
7273 SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek
7275 Unix bildiğini belgelemek
7277 Linux bildiğini belgelemek
7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
7281 Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek
7283 Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak
7284
MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda WEB TABANLI YAZILIM Geliştirme Konusunda Bilgi Sahibi Olduğunu veya Bu Konuda Çalışma Yaptığını
Belgelemek.
7285 MS Visual Studio.NET (ASP.NET, C#) platformunda WEB TABANLI yazılım geliştirmede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
7287 MS SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
7288 Spring Framework Bildiğini veya Spring Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
7289 Hibernate ORM Bildiğini veya Hibernate Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
7290 C# Programlama Dili Bildiğini veya C# Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
7291 DevExpress,Ext.Net Bildiğini veya DevExpress,Ext.Net Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
7292 Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak
7293 Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS) veya Firewall, UTM veya URL filtering) konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek
7294 MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak
7295 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Çince Bilmek
7296 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Çince Bilmek
7297 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Çince Bilmek
7298 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Çince Bilmek
7299 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Çince Bilmek
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7302 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Şoför)
7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)
7307 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ARFF Memuru -İtfaiyeci-)
7324 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)
7337 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Denizcilik Sörvey Mühendisi)
7347 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)
7353 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Aşçı)
7358 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Zabıta Memuru)
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)
7364 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)
NİTELİK KODLARI NEDİR?
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.