Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
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29 ARALIK 2020
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." ifadelerine yer verdi.
28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU