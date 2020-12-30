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    koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | günlük koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. İşte Koronavirüs salgınında 'de son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.



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    29 ARALIK 2020
    Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

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