İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci kaç yaşında, nereli?

Ağır Misafir adlı eseri ile 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilerek aynı yıl da yılın yazarı ödülüne layık görülen İbrahim Tenekeci, evli ve beş çocuk babasıdır.

Eserleri:

Şiir:

Üç Köpük, Peltek Vaiz, Güzellik Uykusu, Giderken Söylenmiştir, Ağır Misafir.

Deneme:

Uçuş Denemeleri, Son Düzlük.

Ayrıca üç kitaρ halinde Dergâh dergisi Şiir, Hikâye ve Yazı Güldesteleri'ni yayına hazırladı.