İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'deki törende gerçekleştirildi ve ödüller sahiplerine verildi. Edebiyat alanında ödül alan İbrahim Tenekeci hakkında bilgiler…
İBRAHİM TENEKECİ KİMDİR?
İbrahim Tenekeci, 1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini yarıda bırakıp edebiyata yönelmiştir. Bir dönem de kitapçılık yapan yazarın ilk şiiri 1988 yılında yayınlanmıştır.
İbrahim Tenekeci, 1998-1999 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalışmış, Milli gazetede köşe yazarlığı ve düşünce sayfası editörlüğü yapmıştır.
Ağır Misafir adlı eseri ile 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilerek aynı yıl da yılın yazarı ödülüne layık görülen İbrahim Tenekeci, evli ve beş çocuk babasıdır.
Eserleri:
Şiir:
Üç Köpük, Peltek Vaiz, Güzellik Uykusu, Giderken Söylenmiştir, Ağır Misafir.
Deneme:
Uçuş Denemeleri, Son Düzlük.
Ayrıca üç kitaρ halinde Dergâh dergisi Şiir, Hikâye ve Yazı Güldesteleri'ni yayına hazırladı.