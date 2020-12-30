Yılbaşı yasağı ne zaman bugün mü başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşı yasağı ne zaman sorusu gündeme oturdu. Bilindiği üzere yılbaşını da kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaktan muaf olan kişiler dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Peki, yılbaşı yasağı ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili yayımlanan genelgeyle yasağın saatleri duyurulmuştu.

YILBAŞI GENELGESİ YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.