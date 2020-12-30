İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kaç yaşında, nereli? İşte hayatı…

1980'den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, "İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914" başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.