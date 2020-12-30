Sadettin Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Sadettin Ökten hayatı!

Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki entelektüel birikimiyle tanınır. Çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri vermiştir.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Mimar Sinan Üniversitesi emekli öğretim üyesidir.