Sadettin Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Sadettin Ökten hayatı!

Sadettin Ökten kimdir? Ünlü yazar Sadettin Ökten hayatı arama motorlarında sorgulanıyor. Yazar Ökten, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Bu gelişmenin ardından Sadettin Ökten kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
SADETTİN ÖKTEN KİMDİR?
Sadettin Ökten, 1942 yılında doğmuştur. 1953 yılında girdiği Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı.
Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki entelektüel birikimiyle tanınır. Çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri vermiştir.
Prof. Dr. Sadettin Ökten Mimar Sinan Üniversitesi emekli öğretim üyesidir.