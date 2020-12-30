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    • 30.12.2020 18:03
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    'ndan () yolcularına testi uyarısı: Varış ülkesi kurallarını dikkate alın

    () transit yolcularının testini varış ülkelerine göre almalarını istedi. Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



    Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.



    YENİ KARARLA GÜNCELLENDİ
    THY'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.



    Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." denildi.


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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'ndan (THY) yolcularına PCR testi uyarısı: Varış ülkesi kurallarını dikkate alın