



YENİ KARARLA GÜNCELLENDİ

THY'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.