Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu değerlendirdi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
Kavala, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu. Başvuruyu dün görüşen Yüksek Mahkeme üyeleri, "Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine" karar verdi. AYM Genel Kurulu, Kavala'nın daha önce yaptığı bireysel başvuruyu da 22 Mayıs 2019'da reddetmişti.
Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.