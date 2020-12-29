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    • 30.12.2020 01:17
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    Yurt dışından 'ye gelenlere " ibrazı zorunluluğu" uygulaması başladı!

    Son dakika haberi... Yurt dışından 'ye gelenlere uygulanacak olan " ibrazı zorunluluğu" uygulaması başladı. Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.

    AA
    Ve başladı!

    Yurt dışından Türkiye'ye gelenlere uygulanacak olan "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı

    Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen yolcuların PCR test sonuçlarını kontrol etti.

    GERİ DÖNDÜLER
    Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

    KARANTİNAYA ALINACAKLAR
    Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.

    Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

    UYGULAMA MART AYINA DEK SÜRECEK
    Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak.

    Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

    Uygulama mart ayı başına kadar devam edecek.

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