GERİ DÖNDÜLER

Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.