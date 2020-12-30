ARFF memuru nedir? KPSS ARFF memuru ne iş yapar?

ARFF memuru nedir? ARFF memuru ne iş yapar? KPSS tercih kılavuzu açıklandı ve kılavuzda yer alan mesleklerden birisi olan ARFF memurluğunun ne olduğu araştırılmaya başlandı. 2020/2 KPSS tercih kılavuzu açıklandı ve ARFF memuru nedir sorusuna yanıt aranıyor.
ARFF MEMURU NEDİR?
Aircra Recue and Fire Fighng şeklinde de ifade edilen Arf, havaalanlarında görevli memurlar olarak bilinmektedir. Olası çıkabilecek yangınlara müdahale ile beraber uçaklar için yakıt ikmali gerçekleştirecek olan görevliler olarak ön plana çıkıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde istihdam edilen bu memurlar, ülkenin birçok farklı havaalanlarında görevlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda havaalanlarında olası kazalar ve bu gibi sorunlara karşı da hazırlık konusunda sorumluluğu bulunan bir memuriyettir.
ARFF MEMURU NE İŞ YAPAR?
Arff memuru hem havada hem de yardı olan uçaklar üzerinde pek çok önemli göreve sahiptir. Özellikle afet ve tüm kazalar, farklı olaylar, yangın ile beraber acil durumlar karşısında müdahale sorumluluğu taşıyan kişilerdir.
Yaşanabilecek tüm kazalara karşı önlem ve tedbir alması gereken memurlar olarak değerlendirilir. Bu memurlar oldukça yoğun bir eğitime katılırlar ve işleri kolay değildir. Hava alanlarında herhangi bir yangın ya da kaza ve birçok olaya karşı, her an tetikte ve hazır olması gereken memurlardır.