ARFF memuru nedir? KPSS ARFF memuru ne iş yapar?

ARFF MEMURU NEDİR?

Aircra Recue and Fire Fighng şeklinde de ifade edilen Arf, havaalanlarında görevli memurlar olarak bilinmektedir. Olası çıkabilecek yangınlara müdahale ile beraber uçaklar için yakıt ikmali gerçekleştirecek olan görevliler olarak ön plana çıkıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde istihdam edilen bu memurlar, ülkenin birçok farklı havaalanlarında görevlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda havaalanlarında olası kazalar ve bu gibi sorunlara karşı da hazırlık konusunda sorumluluğu bulunan bir memuriyettir.