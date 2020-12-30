Yılbaşı tatili ne zaman? Yılbaşı tatili yarın mı başlıyor, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.