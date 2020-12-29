Aylin Sözer Çapan kimdir? Eski sevgilisi tarafından öldürülen Aylin Sözer Çapan hangi üniversitedeydi?

Aylin Sözer Çapan kimdir? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitedeydi? Bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer eski sevgilisi tarafından korkunç şekilde öldürüldü. İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda, Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci şekilde can verdi. Olayın ardından Kemal Delbe gözaltına alındı. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir?
AYLİN SÖZER ÇAPAN KİMDİR?
Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını yaptı.
Yüksek Lisans Tezleri
* "3–11 Yaş Çocuklarının Ahlak Gelişimlerinin Piaget'nin Ahlaki Gelişim Kuramı'na Göre İncelenmesi"
Doktora Tezleri
* "Beyin temelli ogrenme programinin 6 yas çocuklarının yaratıcılık becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi"
KORKUNÇ CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.
Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi.
Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.