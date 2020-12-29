Aylin Sözer Çapan kimdir? Eski sevgilisi tarafından öldürülen Aylin Sözer Çapan hangi üniversitedeydi?

Aylin Sözer Çapan kimdir? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitedeydi? Bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer eski sevgilisi tarafından korkunç şekilde öldürüldü. İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda, Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci şekilde can verdi. Olayın ardından Kemal Delbe gözaltına alındı. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir?