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    • 29.12.2020 14:55
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    Son dakika: 'dan "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı

    Son dakika haberine göre , "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." çağrısı yaparak bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.

    AA
    Bakan Kurum'dan anlamlı çağrı! Bu videoyla duyurdu

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan videoya yer verdi.

    Kurum, paylaşımda, "Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı