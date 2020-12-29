MEB 2. dönem lise 9,10,11 ve 12. sınıflar nasıl sınav olacak? Bakan Selçuk yüz yüze sınav...

Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notların ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.

DERS ORTALAMASI HESAPLAMA

Ders notu hesaplama işlemi öğrencinin karne notunu belirleyen en önemli unsurdur. Öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje vb. gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.