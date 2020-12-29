SON DAKİKA: Ankara'da kan donduran olay: 20 kediye ötanazi





HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da belediyenin açıklamasını, "Bakımevinde 20 kedinin öldürülmesine Ankara Büyükşehir Belediyesi 'gönüllülerin iftirası' deyince, bunu iller idaresine şikayet ettik. Belediye teftiş kurulu 20 kedi öldürülmesinin iftira olmadığını tespit edip, bir personelin işine son verdiğini, yine aynı yönetim açıkladı" mesajıyla Twitter'dan duyurdu.

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