Koronavirüste adeta 'vatan savunması' yaşanıyor'! Doktorlar isyan etti "Vatan hainleri..." (Yurttan koronavirüs haberleri)

Sağlık çalışanları, hastalarını yaşatmak için canlarını hiçe saydı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de COVİD-19'a karşı tam bir vatan savunması vardı.
Prof. Dr. Murat Yılmaz, virüse aldırmadan parti verenlere sert çıktı. "Maalesef içimizde kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Eğer bu partileri engelleyemezsek daha çok ağlarız" diye dert yandı.
Çalışma arkadaşlarına ise övgüler yağdırdı: İçerde çalışan süper kahramanlar var. Hepsi dövülmüş Maraş dondurmaları gibi.
"KIZ BİLE VERMEYİN"
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı karşıtlarına sert çıktı: 'Ben aşı yaptırmam' diyenler vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Devlet dairelerine giremeyecekler, otobüse binemeyecekler.
EN BABA ACI
Samsun'da Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan (56), Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Başarılı hekim için dün, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Oğlu Can Uludoğan'ın "Sen benim en iyi arkadaşımdın hem arkadaşım hem babamdın" demesi yürekleri deldi.
KARADENİZ OUT ADANA IN
Coronavirüs'ten korunmak isteyenler, doğaya kaçtı. Karadeniz yaylalarına olan ilgi, Akdeniz'e kaydı. Adana Pozantı'daki Akçatekir Mahallesi, nüfus patlaması yaşadı. Kışları 700 kişinin yaşadığı yaylanın nüfusu 15 kat arttı.
DOĞAL NİYAZİ
Trabzon Sürmene'de Niyazi Kalafat (96), Coronavirüs'ü 10 günde atlattı. Uzun yaşamanın sırrını anlattı: Koyun eti, tereyağı, süt ve yoğurt yedim. Doğal beslendim.
TOPLU BULAŞ
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı. Fazla yolcu alan otobüs ve minibüs sürücüsüne ceza yazıldı. Şoför Menderes Korkmaz'ın savunması şaşırttı: Geç kalmasınlar diye aldım!
TARİHE GEÇTİ
Almanya'da hemşire Zeynep Kallmayer, COVİD-19 aşısı uygulanan ilk Türk oldu. "Bağışıklık sistemim iyi. Bir ahırda doğmuşum. Yine de aşı oldum" diye konuştu.