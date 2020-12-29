Koronavirüste adeta 'vatan savunması' yaşanıyor'! Doktorlar isyan etti "Vatan hainleri..." (Yurttan koronavirüs haberleri)

Prof. Dr. Murat Yılmaz, virüse aldırmadan parti verenlere sert çıktı. "Maalesef içimizde kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Eğer bu partileri engelleyemezsek daha çok ağlarız" diye dert yandı.