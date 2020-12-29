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    • 30.12.2020 06:47
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    | Meteorolojiden o iller için sağanak uyarısı | 30 Aralık İstanbul hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 30 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o iller için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BALIKESİR °C, 17°C
    Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Çok bulutlu ve güneyi aralıklı yağmurlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 10°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 19°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 8°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 0°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 2°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 3°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 12°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Az bulutlu


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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o iller için sağanak uyarısı | 30 Aralık İstanbul hava nasıl olacak?