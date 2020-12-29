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    atamaları 29 Aralık! si görev yeri değişen hakim savcılar isim listesi!

    Resmi Gazete’de yayımlanan si arama motorlarında sorgulanıyor. atamaları 29 Aralık günü resmileşti. Görev yeri değişen hakim savcılar hakkında araştırma yapılıyor. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı. İşte görev yeri değişen hakim savcılar!

    takvim.com.tr
    Hakim savcı atamaları 29 Aralık! HSK kararnamesi görev yeri değişen hakim savcılar isim listesi!

    HSK kararnamesi görev yeri değişen hakim savcılar isim listesi araştırılan konulardan birisi oldu. Hakim savcı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede 324 adli yargı ve 61 idari yargı hakim ve savcılarının ataması yer aldı. İşte HSK kararnamesi ve görev yeri değişen hakim savcılar!

    GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

    HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

    HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

    Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.
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