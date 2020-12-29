



PARA HAZİNE'YE GİDECEK

Şüphelilerin kullandığı Kapalıçarşı'daki bir ofisin de dahil olduğu mekânlarda yapılan aramalarda toplam değeri 30 milyon TL olan 1 milyon 850 bin Euro, 1 milyon 200 bin dolar ve yüklü miktarda altın ele geçirildi. Hürriyet'in haberine göre, Kapalıçarşı'daki ofiste gözaltına alınan şüpheliler, paraların aleyhlerinde delil olacağını, bu kadar paranın kaynağını açıklayamayacaklarını biliyorlardı.