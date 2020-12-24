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İstanbul Ankara yeni başsavcılar! HSK kararnamesi yeni başsavcılar kimler? İşte yeni başsavcılar isim listesi...

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu. Peki HSK kararnamesi yeni başsavcılar kimler? İstanbul, Ankara, Mersin, Gaziantep gibi birçok ilde yeni atanan başsavcıların kim olduğu açıklandı. Hukukta yeni atamaların yapıldığı kararname ile duyuruldu. Yapılan açıklamada birçok başsavcının görev yerinin değiştiği görüldü. İstanbul Başsavcılığı görevine Şaban Yılmaz atandı. Peki ataması yapılan isimler kimler? İşte yeni başsavcılar listesi!

24.12.2020 15:17 - Son Güncelleme: 24.12.2020 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





