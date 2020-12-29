Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için gittiği Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu ikili ilişkilere değinirken, "Birçok alanda güçlü bağlarımız var. İşbirliğimiz var. Ticaretten enerjiye turizme kadar çok yoğun bir işbirliğimiz var. Ticarette 100 milyar hedefini ortaya koyduk fakat pandemi nedeniyle bunun gerisindeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

İlişkilerimiz bakımından 2020 önemli bir yıl. Birçok açıdan tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir yıl oldu. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutladık. Pandemiye rağmen temaslarımız hız kesmedi ve verimli bir şekilde devam etti. Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Liderlerimiz bu yıl 20 telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Biz de sayın Lavrov ile 22 kere görüşmüşüz. Bu yılın son dış temasını de dostum Sergey ile yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Gelecek sene liderlerimizin belirleyeceği bir tarihte 9. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı Türkiye'de düzenleyeceğiz.

"TİCARETTE TARİFE VE TARİFE DIŞI ENGELLERİ KALDIRMAMIZDA FAYDA VAR"

Birçok alanda güçlü bağlarımız var. İşbirliğimiz var. Ticaretten enerjiye turizme kadar çok yoğun bir işbirliğimiz var. Ticarette 100 milyar hedefini ortaya koyduk fakat pandemi nedeniyle bunun gerisindeyiz. Ticaret hacmimizde yüzde 20 düşüş var. Bunu tersine çevirebiliriz. Tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var.

Tır şoförlerine yönelik ya da ulaşımla ilgili bana göre kotaları tamamen kaldırmamız lazım. Domates başta olmak üzere tarım ürünlerinde de engelleri tarifeleri kaldırıp ticaretimizi kolaylaştırmamız gerekiyor.