AstraZeneca aşısı nedir? Yüzde 100 etkili koronavirüs aşısı AstraZeneca ülkemize ne zaman gelecek?

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen AstraZeneca aşısı haberleri vatandaşları heyecanlandırdı. Normal hayata dönebilmek için koronavirüs aşılarına umutlarını bağlayan vatandaşlar yüzde 100 etkili koronavirüs aşısı AstraZeneca ülkemize ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki tarih belli oldu mu? Bu aşı mutasyon değiştiren koronavirüs hastalığına karşı da etkili mi?
MUTASYONA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?
AstraZeneca'dan yapılan son dakika açıklamasında, aşının mutasyon sonrasında da etkili olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Mutasyona karşı da etkili olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz.
AŞIYA İZİN NE ZAMAN ÇIKACAK?
AstraZeneca CEO'su Soriot, geliştirdikleri aşının bu hafta Büyük Britanya'daki yetkililer tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi.
İngiliz basınına göre AstraZeneca aşısına ilk onay Perşembe gününe kadar verilebilir.
AŞININ ARAŞTIRMA SONUÇLARI;
Klasik aşı sistemiyle üretilen AstraZeneca aşısının önceki deneylerinden şu sonuçlar çıktı:
– Aşı ilk dozda yüzde 70'lere kadar koruma sağlıyor, ikinci dozdan sonra koruma oranı artıyor.
– Aşılanan gruptakilere önce yarım doz, ardından tam doz verildi ve koruma oranının yüzde 90'ları aştığı saptandı.
– En az koruma oranı yüzde 62 olarak belirlendi.
– Aşı, şempanzelerdeki bir grip türüne neden olan ve corona'yla aynı özellikleri gösteren zayıflatılmış virüs ile zayıf corona virüsünden üretildi.
– Türkiye'de hıfzısıhha Enstitüsü'nün ürettiği çiçek aşısı benzeri özellikler taşıyor.
– Aşıyı satın alacak ülkeler için fiyatı daha cazip. Parayla aşı olacak kişiler için de tabii ki daha uygun ve bir dozun fiyatı yaklaşık 2 ABD doları.
– Aşının saklanması için öyle çok büyük soğuk ortam gerekmiyor. Buzdolabı yetiyor.
İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'dan yapılan, "Bu savaşı nasıl kazanacağımızı öğrendik. Corona virüsüne veya ağır geçecek virüse karşı yüzde 100 koruma ağlıyor. İkinci dozla birlikte en az diğerleri kadar iyi" açıklaması yapıldı.