AstraZeneca aşısı nedir? Yüzde 100 etkili koronavirüs aşısı AstraZeneca ülkemize ne zaman gelecek?

– Aşı, şempanzelerdeki bir grip türüne neden olan ve corona'yla aynı özellikleri gösteren zayıflatılmış virüs ile zayıf corona virüsünden üretildi.

– Türkiye'de hıfzısıhha Enstitüsü'nün ürettiği çiçek aşısı benzeri özellikler taşıyor.

– Aşıyı satın alacak ülkeler için fiyatı daha cazip. Parayla aşı olacak kişiler için de tabii ki daha uygun ve bir dozun fiyatı yaklaşık 2 ABD doları.



– Aşının saklanması için öyle çok büyük soğuk ortam gerekmiyor. Buzdolabı yetiyor.

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'dan yapılan, "Bu savaşı nasıl kazanacağımızı öğrendik. Corona virüsüne veya ağır geçecek virüse karşı yüzde 100 koruma ağlıyor. İkinci dozla birlikte en az diğerleri kadar iyi" açıklaması yapıldı.