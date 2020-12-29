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    • 29.12.2020 12:53
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    SON DAKİKA: 'dan samimi paylaşım: Cumhurımızı ile birlikte uğurladık

    Son dakika: 'ın eşi Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında köpekleri ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğraflar yer aldı. Emine Erdoğan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Emine Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çifti hayvanlar için yapılan çalışmalara sık sık önderlik ediyor.

    Erdoğan çiftinden bu sabah çekilen ve iç ısıtan kareler geldi.

    EMİNE ERDOĞAN PAYLAŞTI

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından köpekleri Leblebi ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğrafları yayınladı.

    Erdoğan fotoğrafa "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık." ifadelerini yazdı.

    Emine Erdoğan'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

    4 EKİM'DE LEBLEBİ'Yİ SAHİPLENMİŞTİ
    Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmişti.

    Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilenmişti.

    Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan,

    'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplenmişi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan samimi paylaşım: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık