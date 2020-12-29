Milli Piyango biletleri nerede satılıyor? 31 Aralık yılbaşı özel piyango bileti nasıl alınır?

Milli Piyango biletleri nerede satılıyor? Yılbaşı özel piyango bileti nasıl alınır? 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi için piyango almak isteyen ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar piyango bayilerine akın etti. Merak edilen konulardan birisi de biletlerin nereden ve nasıl alınabileceği oldu. Peki, Milli Piyango biletleri nerede satılıyor? Milli Piyango yılbaşı özel bileti nasıl alınır?
İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olarak açıklandı. 1 kişiye 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2 kişiye 10.000.000 TL, 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL, 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5.000 TL, 500 kişiye 1.000 TL gibi büyük ikramiyeler verilecek.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE SATILIYOR?
Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.