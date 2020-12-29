Akar’dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele değerlendirildi. Bakan Akar TSK'nın terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.

AYM KAVALA İÇİN TOPLANACAK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün Gezi olaylarının organizatörlerinden Osman Kavala için toplanacak. Kavala'nın tutukluluğuna yaptığı itiraz değerlendirilecek. AYM, Kavala'nın daha önce yaptığı başvuruyu 2019'un mayıs ayında reddetmişti.

TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIYOR

Mehmetçik, terör örgütlerine darbe indirdi. Dün, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan hainleri İHA'lar tespit etti. Fırtına Obüsleri, nokta atışı gerçekleştirdi. Komandolar ise 20 teröristi etkisiz hale getirdi. BETÜL USTA



ERMENİSTAN'A ATEŞKES UYARISI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonunda Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıların ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu söyledi. 'Ermenistan üçlü bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmeli' dedi.

O GAZETECİYE HAPİS CEZASI

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, geçen yıl Çin'in Wuhan kentinde başladı. Salgını ilk haber yapan gazeteci Zhang Zhan 4 yıl hapis cezası aldı.

BİR DARBE DE NY POST'TAN

ABD Başkanı Trump, seçimleri kaybetti. Bir darbe de New York Post gazetesinden geldi. Bugün "Deliliği bırak" manşetiyle çıkan gazete, Trump'a seslendi: Kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yol yıpratıcı.