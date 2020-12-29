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    Akar’dan kritik görüşme

    , dün ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele değerlendirildi. ’nın terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.

    Akar’dan kritik görüşme

    , dün ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele değerlendirildi. 'nın terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.

    AYM KAVALA İ TOPLANACAK
    Anayasa     Mahkemesi Genel Kurulu, bugün Gezi olaylarının organizatörlerinden için toplanacak. Kavala'nın tutukluluğuna yaptığı itiraz değerlendirilecek. AYM, Kavala'nın daha önce yaptığı başvuruyu 2019'un mayıs ayında reddetmişti.

    TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIYOR
    Mehmetçik, terör örgütlerine darbe indirdi. Dün, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan hainleri İHA'lar tespit etti. Fırtına Obüsleri, nokta atışı gerçekleştirdi. Komandolar ise 20 teröristi etkisiz hale getirdi. BETÜL USTA

    ERMENİSTAN'A ATEŞKES UYARISI
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'ın Hocavend Rayonunda Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıların ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu söyledi. ' üçlü bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmeli' dedi.

    O GAZETECİYE HAPİS CEZASI
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, geçen yıl Çin'in Wuhan kentinde başladı. Salgını ilk haber yapan gazeteci Zhang Zhan 4 yıl hapis cezası aldı.

    BİR DARBE DE NY POST'TAN
    ABD Başkanı Trump, seçimleri kaybetti. Bir darbe de Post gazetesinden geldi. Bugün "Deliliği bırak" manşetiyle çıkan gazete, Trump'a seslendi: Kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yol yıpratıcı.

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    Haberler Güncel Akar’dan kritik görüşme