Uluslararası Visa/Mastercard kuralları gereği kart hamili mail order olarak yapılan bir işleme "bu işlemi ben yapmadım" şeklinde itiraz ettiği zaman sorumluluk işyerinde olmaktadır ve tutar işyeri hesabından alınarak kart hamiline iade edilir. Eğer işlem PIN veya 3D Secure gibi benzersiz bir şifre ile doğrulanmamışsa sorumluluk işyerinde kalacaktır. Bu nedenle mail order gerek kart hamilini gerekse işyerini tam olarak koruyamadığı için ilgili devlet kurumları da bu yöntemin kaldırılması için girişimlerde bulunmaktadır.