Türkiye Coronavirüs seferberliği başlattı! Doktor ve hemşirelerin salgına karşı mücadelesi takdir topladı (Koronavirüs haberleri)

Sağlık çalışanları, Coronavirüs'e savaş açtı. Hastalarını kurtarmak için zamanla yarıştı. İzmir'de görevli acil tıp teknisyeni Buse Varol de virüse karşı canını hiçe saydı.
Aylarca ailesinden, evladından uzak kaldı. Bu sırada Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı atlatır atlatmaz görevine dönen sağlıkçı, "Görevden döndüğümde eşimden çocuğumdan ayrı kalıyordum. Çocuğum, 'Anne beni sevmiyor musun?' diyordu. İmkanınız varken evden çıkmayın. Bizim olmadı" diyerek yaşadıklarını anlattı.
LÜTFEN EVDE KALIN
Ordu Devlet Hastanesi'nde görevli yoğun bakım hemşiresi Nuray Bingöl, Coronavirüs ile mücadele ederken enfekte oldu. 10 günlük tedaviyle hastalıktan kurtuldu. Şöyle konuştu: Maske, hijyen, sosyal mesafeye uyummasını istiyoruz. Zaruri ihtiyaçlar dışında lütfen herkes evinde kalsın.
HAYAT MUCİZEYE GEBE
Mersin'de Gamze Yılmaz (25), 17 Aralık'ta rahatsızlandı. 38 haftalık hamile olan genç kadının Coronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen hastaneye kaldırıldı ve sezaryenle doğuma alındı. Hastalığı atlatan ve evladını kucaklayan Yılmaz, "Herkes önlemini alsın" çağrısı yaptı.
SÜPER DEDE
Coronavirüs bu kez yaş tahtaya bastı! İstanbul'da 103 yaşındaki Hacı Abdulkahar Baykal, kısa süre önce evinde düşerek kalçasını kırdı. Hastaneye gittiğinde ise Coronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede hem hastalığı atlattı, hem de kalça ameliyatı olarak ayağa kalktı. "Karnımda, belimde, hiçbir yerimde ağrım olmadı" açıklaması yaptı.
KEYİF-19
Salgınla mücadelede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yasaktan muaf olan turistler ise özgürlüğün keyfini çıkardı. Yabancı misafirler Antalya Alanya'da denize girerken, İstanbul'da bulunanlar ise sahil turu yaptı.
HACI AMA GERÇEK
Nevşehir Ürgüp'teki Bahçeli Köyü'nde mezarcı Hacı Tosun (48), salgına dikkat çekmek istedi. Kendi kazdığı mezara girdi. "Bahçeli'de 10 kişi vefat etti. Lütfen maske takalım" dedi
AŞILAR 1-2 GÜN GECİKECEK
Sağlık Bakanı Koca, Çin'nin başkenti Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakaları sebebiyle işlemlerin durduğunu açıkladı. Koca, "Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.
GÖRÜNMEZ OLDULAR!
İstanbul'da minibüsçüler kural tanımadı. Yasak olmasına rağmen fazla yolcu taşıdı. Polisten kaçmak için de aracın camlarını siyah filmle kapladı. Yolcular, isyan bağrağını açtı.