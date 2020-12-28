Türkiye Coronavirüs seferberliği başlattı! Doktor ve hemşirelerin salgına karşı mücadelesi takdir topladı (Koronavirüs haberleri)

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Coronavirüs bu kez yaş tahtaya bastı! İstanbul'da 103 yaşındaki Hacı Abdulkahar Baykal, kısa süre önce evinde düşerek kalçasını kırdı. Hastaneye gittiğinde ise Coronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede hem hastalığı atlattı, hem de kalça ameliyatı olarak ayağa kalktı. "Karnımda, belimde, hiçbir yerimde ağrım olmadı" açıklaması yaptı.