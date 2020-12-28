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    Son kabine bugün

    Başkan , bugün ’ni toplayacak. Yılın son kabinesinde, COVİD-19’la mücadelede gelinen aşama ve yurt dışından gelen aşılara ilişkin takvim ele alınacak.

    Son kabine bugün

    Başkan , bugün 'ni toplayacak. Yılın son kabinesinde, COVİD-19'la mücadelede gelinen aşama ve yurt dışından gelen aşılara ilişkin takvim ele alınacak.

    İÇİŞLERİ'NDEN YENİ GENELGE

    İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Otel ve kiralık villalarda yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Yılbaşı akşamı siber ekipler de sosyal medya paylaşımlarını takipte olacak.

    HAİNLERE YILDIRIM DARBE


    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. , ve 'te temmuzda başlanan Yıldırım Operasyonları'nda şimdiye kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi. 'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

    JAPONYA KAPANDI


    Coronavirüs vakalarının patladığı , salgına karşı sıkı tedbirler aldı. Bugünden itibaren yeni vize işlemleri askıya alındı. Ocak sonuna kadar oturumu bulunmayan yolcu ve turistlerin ülkeye girmesi yasaklandı.

    ABD'DE KANLI SALDIRI


    ABD, önceki gece silahlı saldırı şoku yaşadı. Illinois eyaletinde bir bowling salonuna giren eli silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı. 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

    PUTİN DE AŞI OLACAK


    Dünya Corona'ya karşı aşılanmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, lideri Putin'in de COVİD-19 aşısı olacağını açıkladı.

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