Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Başkan Erdoğan açıkladı! Okullar 15 Şubat'ta mı açılıyor? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan okullarda uzak eğitim süresinin uzatıldığını açıkladı. Şimdi milyonlarca öğrenci ve veli uzaktan eğitimin ne kadar uzatıldığını merak ediyor.

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR UZATILDI?

Başkan Erdoğan uzaktan eğitimin 15 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

MEB'DEN SINAV AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek..