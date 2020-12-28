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    • 28.12.2020 20:10
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    : Bugün yla hangi sayılar para kazandı?

    için loto oynayanların heyecanı devam ediyor. 'da çekilişler artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma akşamları saat 20.00'de yapılıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Milli Piyango Online üzerinden çekilişlerin yapılacağı saati ve sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, bugün yla hangi sayılar para kazandı? İşte 28 Aralık On Numara sonuçlarına dair detaylar...

    28 Aralık On Numara sonuçları açıklanıyor!

    28 Aralık On Numara sonuçları hakkında yapılan araştırmalar özellikle bu saatlerle birlikte artışa geçerken kazanan sayılar merak konusu oluyor. Kendisine en yakın bayiyi ziyaret ederek ya da internet üzerinden loto oynayan kişiler kazanan şanslı sayıların listesini internet üzerinden araştırma yaparak öğrenmek istiyor. Sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden yapılan canlı çekilişlerle açıklanmaktadır. İşte 28 Aralık On Numara sonuçlarına dair bilgiler

    28 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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    Haberler Güncel 28 Aralık On Numara sonuçları: Bugün On Numara sonuçlarıyla hangi sayılar para kazandı?