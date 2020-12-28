1 Ocak resmi tatil olacak mı? 1 Ocak 2021 hangi güne denk geliyor?

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların etkilerinin 8-10 günde görülebileceğini belirterek, "Bakalım ne oldu, hafta sonu kısıtlamanın etkisi? Rakamlar binlerin altına doğru yönelirse ki bunu yılbaşına kadar sağlamak çok güç. Şuna daha çok konsantre olmak gerekiyor; zor bir süreçteyiz ama tünelin sonunda gerçekten ışık var. 2-3 aylık sürecin yılbaşından itibaren, açıkçası koronavirüs mücadelesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.