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    • 28.12.2020 09:31
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    'den de bir hamle daha! Kara, deniz ve havada kullanılabilecek yerli silah müjdesi!

    de her gün yeni bir yerli silahla başarısına başarı katıyor. Yerli silahlara bir yenisi daha eklendi. MKEK tarafından geliştirilen Galting, çok namlulu ve hızlı ateş eden kategorisinde yer alır. Gatling, hem kara hem deniz hem havada kullanıma uygun olması ile dikkat çekiyor. İşte Gatling’in göz dolduran özellikleri…

    Türkiye askeri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yerli ve milli üretimde savunma sanayii de büyük bir atılım yapan Türkiye, Gatling'in prototiplerini hazırladı.

    DENİZ VE KARA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLECEK
    Gatling çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfektir. 20 mm ve 12,7 mm Gatling tarzı döner namlulu makineli tüfekler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MKEK tarafından yerli olarak geliştirilmiştir.

    MKEK, 20 mm altı döner namlulu silah sistemi ve üç döner namlulu 12.7 mm Gatling tarzı silah sistemleri geliştirme projelerine başlamıştır. Döner namlulu makine tüfekler yüksek ateş gücü ihtiyacı gereken kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilerek kullanılabilmektedir. Projelerin tasarım ve detay tasarım aşamaları başarıyla tamamlanmış, çeşitli kalibrelerde prototipler üretilmiştir.

    Döner namlulu silahlar elektro optik entegreli taretlere monte edilerek araç üstünde veya deniz araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.

    20 mm Altı Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:

    Döner Namlulu Silah Sistemi Geliştirme projesi kapsamında geliştirilen 12.7×99 mm NATO Fişeği atabilen üç adet döner namluya sahip silahın özgün olarak tasarlanması hedeflendi. Dakikada 1000 ila 1200 mermiyi tutukluluk yapmadan atabilme yeteneğine sahiptir.

    Hızlı Değiştirilebilir Namlu

    Ağırlık: 112,5 kg

    Namlu Çıkış Hızı: 1030 m / s

    Ateş Hızı: Dakikada 4000-6000 mermi

    Aksiyon: Hidrolik, elektrik, pnömatik

    Besleme Sistemi: Bağlantılı veya bağlantısız

    Geri Tepme Kuvveti: 9,4 kN

    Dağılım: 8 miliradyan çap,% 80 daire

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -46, +52 ° C

    12.7 mm Üç Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:

    12,7×99 mm NATO,

    Standart NATO M9 bağlantılı (Kapalı Döngü – Dışarı Çıkar)

    3 namlulu Gatling tarzı,

    Namlu Boyu: 900 ± 50 mm,

    Elektrikle çalışan,

    Besleyici / Delinker Ünitesi,

    Tabanca Kontrol Birimi (GCU)

    Mühimmatsız Toplam Sistem Ağırlığı: 75 kg,

    Ateş Hızı: Dakikada 1000 + 200 mermi

    Etkili atış menzili: 1.700 metre,

    Ortalama onarım süresi (MTTR),

    Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF),

    Güvenilirlik:% 0.1 arıza oranı,

    Dağılım: 5 miliradyan çap,% 80 daire,

    Hafif ve küçük boyutlu.

    Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi Genel Özellikleri;

    Ağırlık: 500Kg

    Namlu Açısı: -15°/+55°

    Otomatik ve manuel uzaktan kontrol imkanı

    Gündüz/Gece kamerası

    Termal Kamera

    Lazer Mesafe Ölçer

    Hareket halinde atış yeteneği

    Otomatik Hedef Takibi ve Balistik Hesaplama

    Yüksek Hassasiyetli Stabilizasyon

    Atış Adedi ve Mühimmat Sonu Uyarısı

    360° Sonsuz Dönüş Yeteneği
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    Haberler Güncel Türkiye'den savunma sanayiide bir hamle daha! Kara, deniz ve havada kullanılabilecek yerli silah müjdesi!