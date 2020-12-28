Türkiye askeri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yerli ve milli üretimde savunma sanayii de büyük bir atılım yapan Türkiye, Gatling'in prototiplerini hazırladı.
DENİZ VE KARA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLECEK
Gatling çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfektir. 20 mm ve 12,7 mm Gatling tarzı döner namlulu makineli tüfekler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MKEK tarafından yerli olarak geliştirilmiştir.
MKEK, 20 mm altı döner namlulu silah sistemi ve üç döner namlulu 12.7 mm Gatling tarzı silah sistemleri geliştirme projelerine başlamıştır. Döner namlulu makine tüfekler yüksek ateş gücü ihtiyacı gereken kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilerek kullanılabilmektedir. Projelerin tasarım ve detay tasarım aşamaları başarıyla tamamlanmış, çeşitli kalibrelerde prototipler üretilmiştir.
Döner namlulu silahlar elektro optik entegreli taretlere monte edilerek araç üstünde veya deniz araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
20 mm Altı Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:
Döner Namlulu Silah Sistemi Geliştirme projesi kapsamında geliştirilen 12.7×99 mm NATO Fişeği atabilen üç adet döner namluya sahip silahın özgün olarak tasarlanması hedeflendi. Dakikada 1000 ila 1200 mermiyi tutukluluk yapmadan atabilme yeteneğine sahiptir.
Hızlı Değiştirilebilir Namlu
Ağırlık: 112,5 kg
Namlu Çıkış Hızı: 1030 m / s
Ateş Hızı: Dakikada 4000-6000 mermi
Aksiyon: Hidrolik, elektrik, pnömatik
Besleme Sistemi: Bağlantılı veya bağlantısız
Geri Tepme Kuvveti: 9,4 kN
Dağılım: 8 miliradyan çap,% 80 daire
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -46, +52 ° C
12.7 mm Üç Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:
12,7×99 mm NATO,
Standart NATO M9 bağlantılı (Kapalı Döngü – Dışarı Çıkar)
3 namlulu Gatling tarzı,
Namlu Boyu: 900 ± 50 mm,
Elektrikle çalışan,
Besleyici / Delinker Ünitesi,
Tabanca Kontrol Birimi (GCU)
Mühimmatsız Toplam Sistem Ağırlığı: 75 kg,
Ateş Hızı: Dakikada 1000 + 200 mermi
Etkili atış menzili: 1.700 metre,
Ortalama onarım süresi (MTTR),
Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF),
Güvenilirlik:% 0.1 arıza oranı,
Dağılım: 5 miliradyan çap,% 80 daire,
Hafif ve küçük boyutlu.
Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi Genel Özellikleri;
Ağırlık: 500Kg
Namlu Açısı: -15°/+55°
Otomatik ve manuel uzaktan kontrol imkanı
Gündüz/Gece kamerası
Termal Kamera
Lazer Mesafe Ölçer
Hareket halinde atış yeteneği
Otomatik Hedef Takibi ve Balistik Hesaplama
Yüksek Hassasiyetli Stabilizasyon
Atış Adedi ve Mühimmat Sonu Uyarısı
360° Sonsuz Dönüş Yeteneği