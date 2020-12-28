DENİZ VE KARA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLECEK

Gatling çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfektir. 20 mm ve 12,7 mm Gatling tarzı döner namlulu makineli tüfekler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MKEK tarafından yerli olarak geliştirilmiştir.