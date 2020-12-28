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    • 28.12.2020 11:10
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    ’un dağları! Havadan çekilen görüntü skandalı ortaya çıkardı

    Son dakika haberi... ’da yürekleri sızlatan görüntü ortaya çıktı. Terkos gölüne birkaç kilometre mesafede bulunan dağlarının havadan çekilen görüntüsü ya verilen tahribatı gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde ağaçların dalları ve çevresi çöp ve plastik atıklarla kaplandığı görüldü.

    İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları

    Terkos Gölü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede Çatalca'da bulunan çöp dağları bu kadarına pes dedirtti. İnsanın doğaya verdiği tahribatın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

    Çöp dağlarında moloz, çekyat, araba lastiği gibi bir çok farklı atık bulunuyor. Bunların doğaya verdiği zararın yanı sıra çevrede yaşayan köylülerin hayvanları da buraya otlamaya geliyor.

    Burada otlayan hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri ise doğal olarak satılıp sofralara ulaşıyor.

    İnsanların vahşice doğaya verdiği zarar görenlerin yüreğini sızlattı.

    Çekilen görüntülerde ağaçların dalları ve çevresi çöp ve plastik atıklarla kaplandığı görüldü.

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