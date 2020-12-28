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    • 28.12.2020 21:47
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    , Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü

    , Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

    AA
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malanji ile görüştü

    Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan , "Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'dan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a özel mesaj getiren dost #Zambiya'nın Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yle ikili ilişkilerimizi ele aldık. İş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.


    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji

    Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    MUBARAK'A TEBRİK
    Öte yandan Çavuşoğlu, 'de hükümetin kurulmasının ardından göreve başlayan Dışişleri Bakanı Ahmed Awad bin Mubarak ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Mubarak'ı tebrik etti.

    Yemen'de, 18 Aralık'ta yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü