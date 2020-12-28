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    'da gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki in ardından korkutucu haber! “Büyük deprem habercisi olabilir”

    kabusu yine başladı. ’da dün 5.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Merkez üssü Kavaktepe köyü olan ve yerin 15.94 kilometre altında meydana gelen deprem, , , , , , , , , ’ta hissedildi. Prof. Dr. : "O bölge zaten hareketli. İnsanları korkutmak istemem ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz." dedi.

    Kötü haber!

    Deprem kabusu yine başladı.

    'da dün 5.3 büyüklüğünde ile sallandı.

    Merkez üssü Kavaktepe köyü olan ve yerin 15.94 kilometre altında meydana gelen deprem, , , , , , , , , 'ta hissedildi. Yeraltından büyük bir patlama sesinin de duyulduğu ve yaklaşık 15 saniye süren depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

    49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Prof. Dr. : "O bölge zaten hareketli. İnsanları korkutmak istemem ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz." dedi.

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    Haberler Güncel Elazığ'da gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından korkutucu haber! “Büyük deprem habercisi olabilir”