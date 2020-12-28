Deprem kabusu yine başladı.

Elazığ'da dün 5.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Merkez üssü Kavaktepe köyü olan ve yerin 15.94 kilometre altında meydana gelen deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak'ta hissedildi. Yeraltından büyük bir patlama sesinin de duyulduğu ve yaklaşık 15 saniye süren depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Prof. Dr. Süleyman Pampal: "O bölge zaten hareketli. İnsanları korkutmak istemem ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz." dedi.