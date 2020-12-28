"İŞE YARAMADIĞI ISPATLANDI"

Türkiye'de corona virüs hastalarında yaygın bir antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Önder Ergönül, ''İlk etapta, antibiyotiklerin de tıpkı hidroksiklorokin gibi yararlı olabileceği öne sürüldü. Ama daha sonra antibiyotiklerin corona virüs tedavisinde işe yaramadığı defalarca kez ispatlandı'' dedi.

Ergönül, Covid-19'un bir virüs olduğunu ve virüse karşı antibiyotiklerin etkisi olmadığını söyledi.