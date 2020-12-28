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    • 28.12.2020 16:23
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    Bingöl'de silah ve mühimmat ele geçirildi

    Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Karlıova ilçesi kırsalındaki 3 evde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 76 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, kuru sıkı tabanca, 28 kuru sıkı tabanca fişeği, hücum yeleği, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız av tüfeklerine ait 57 fişek ve muşta ele geçirildi.

    AA
    Bingöl'de silah ve mühimmat ele geçirildi

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Karlıova ilçesi kırsalındaki 3 evde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

    Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 76 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, kuru sıkı tabanca, 28 kuru sıkı tabanca fişeği, hücum yeleği, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız av tüfeklerine ait 57 fişek ve muşta ele geçirildi.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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