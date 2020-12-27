



KAMUYA DEVREDİLMESİ ZORUNLU ALANLAR

Belediye Meclisi'nde istenen izinde de İmamoğlu, "Biz kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Bakın camiler zaten statü olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gereken yerlerdir. Maliyeye devredilmesi zorunlu olan bu yerlerin edinimleri ile ilgili statüler vardır. Bir kanuni yollardan gelen edinimler vardır bir de belediyenin kendi marifetiyle kamuya kazandırdığı alanlar vardır. Ama statü gereği bunlar yine kamuya devredilmesi zorunlu alanlardır okul ve cami gibi. Fakat havadan geldiği için beklenilen plan düzeyi içerisinde değil. Hakkı olamadan hak ettiği için Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olurlar" ifadelerini kullandı.

NERESİ KUSUR?

İBB Meclisi Grup Başkanvekili olan Doğan Subaşı, Beylikdüzü Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olduğu dönemde konuyla alakalı "3 tane sağlık tesis alanı, 7 tane eğitim tesis alanı ve 7 tane dini tesis alanı bunlar kamu devrediliyor. Bunun neresi kusur? Yasada da bu konuda hüküm var arkadaşlar ciddi konuları tartışalım" dedi.