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    • 27.12.2020 23:06
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    'den '' mesajı: in yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz

    yapılan yazılı açıklamada, “’de in yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkede altı yılı aşkın süredir devam eden ların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

    Türkiye'den 'Yemen' mesajı: Memnunuz

    Dışişleri Bakanlığı, 'de in yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

    EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TRAJEDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu gelişmenin ülkede 6 yılı aşkın süredir devam eden ların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunması temenni edilerek, Yemen'deki ihtilafın emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüştüğüne işaret edildi.

    Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle daha da ağırlaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır. , söz konusu ihtilafın ilgili Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir."

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