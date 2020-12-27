İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Ancak Özcan'ın imar artışları konusundaki tavrı 1 yıl içinde değişti. "Düzgün şehirleşmeyi teşvik", "Büyük adaların oluşmasını teşvik" gibi gerekçelerle içerisinde daha önce imarını düşürdüğü 27 dönümlük arazinin de olduğu Çivril Mahallesi ile birlikte birkaç mahallenin imarı ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Ancak İYİ Partili İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, bu düzenlemeye itiraz etti.

ŞEN YOKKEN İMARI ARTTIRDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kararından geri adım atmayan Özcan, Mansur Şen'in izin alıp Kars'a gittiği, yerine başka bir ismin vekâlet ettiği tarihte (7 Aralık 2020) konuyu Meclis gündemine getirdi. Öneri mecliste kabul edildi. Bu kararla birlikte daha önce imarı düşürülen arsanın da olduğu bölgeye kademeli olarak imar artışı verildi. Yine canlı yayınlanan bu oturumda Özcan şu ifadeleri kullandı: "Parsel bazında değil, genel revizyon bakımından yapıyoruz. Büyük adaların oluşmasını teşvik ediyoruz. Kişiye özel bir düzenleme yapmıyoruz.Şartları ağır bir düzenleme." İşte bu imar düzenlemesi, Mansur Şen ile Tanju Özcan arasında var olan gerilimi krize dönüştürdü. Şen'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaları üzerine alınan Özcan, Şen'in istifasını istedi.