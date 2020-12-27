Elazığ depreminin yaşanmasıyla birlikte bir kez daha depremi hatırlayan vatandaşlar arama motorları üzerinden Deprem nasıl oluşur? Deprem anında ne yapmak gerekir? Yardım çantasında neler olmalı? Sorularına yanıt arıyor. Deprem öncesi ve o esnada yapılan davranışlar, alınan önlemler hayati önem taşıyor. Fay hattı geçen bir ülkede yaşadığımızdan bu gerçeği unutmadan her zaman hazırlıklı yaşamak gerektiğine uzmanlar tarafından da dikkat çekiliyor. İşte merak edilenler...
DEPREM NASIL OLUŞUR?
Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır.
DEPREM ANINDA NE YAPMAK GEREKİR?
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
DEPREM YARDIM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER
En az 72 saat yetebilecek miktarda su
En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
İlk yardım çantası
Çadır
Battaniye
Uyku tulumu
Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)
Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
Bir miktar para
Kullandığınız ilaçlar
Battaniye
Kalem ve kağıt
Çok amaçlı çakı
Çakmak
Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler