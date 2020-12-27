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    • 27.12.2020 11:30
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    56 saatlik da şoke eden görüntüler! Kimi ata bindi kimi ise sokakta top oynadı

    Koronavirüs denetimleri kapsamında genelinde uygulanan 56 saatlik nda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Sokağa çıkma sını aldırış etmeyenlerin kimi at bindi kimi ise sokakta top oynadı.

    Kısıtlamaya aldırış etmeyip atla gezdiler!

    Koronavirüs denetimleri kapsamında genelinde uygulanan 56 saatlik na aldırış etmeyenlerin kimi at bindi kimi ise sokakta top oynadı.

    Vakaların yükselmesinin önüne geçmek için haftalardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma ları uygulanmaya devam ediyor. Ancak 56 saatlik kısıtlama devam ederken belirli saatlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine gitmeleri yanlış anlıyor. Havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar, uyarılara rağmen kısıtlamaya uymamak için ellerinden geleni yapıyor.

    Kimi vatandaş baktığı ata binip tur atarken, kimi ise ara sokaklarda top oynamayı tercih etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Haberler Güncel 56 saatlik kısıtlamada şoke eden görüntüler! Kimi ata bindi kimi ise sokakta top oynadı